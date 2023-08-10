Жители Перу попросили у военных защиты от странных существ

Жители деревни в Перу попросили у властей защиты от нападения странных существ, неуязвимых для огнестрельного оружия.

Представители племени Икиту, проживающие в деревне к северо-востоку от Лимы, уже месяц жалуются в полицию на существ ростом около двух метров с большими головами и желтыми глазами, сообщил телеканал Al Rojo Vivo.

По словам местных, «инопланетяне» неуязвимы для огнестрельного оружия и исчезают по собственному желанию. Одно из созданий напало на девочку и расцарапало ей шею.

Жители обратились к властям с призывом развернуть для их защиты вооруженные силы в регионе.