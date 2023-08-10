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Жители Перу попросили у военных защиты от странных существ

Источник:
Sibnet.ru
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Жители деревни в Перу попросили у властей защиты от нападения странных существ, неуязвимых для огнестрельного оружия.

Представители племени Икиту, проживающие в деревне к северо-востоку от Лимы, уже месяц жалуются в полицию на существ ростом около двух метров с большими головами и желтыми глазами, сообщил телеканал Al Rojo Vivo.

По словам местных, «инопланетяне» неуязвимы для огнестрельного оружия и исчезают по собственному желанию. Одно из созданий напало на девочку и расцарапало ей шею.

Жители обратились к властям с призывом развернуть для их защиты вооруженные силы в регионе.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

Надо показать г. Селенски список государств, где наступил мир в 21-м веке благодаря сша. Мир от слова...

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.