Водоросли массово зацвели на леднике Алтая

Ученые Томского государственного университета обнаружили на леднике Водопадный в Горном Алтае редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет и быстрее тает, сообщает ТГУ.

Ученые считают, что это явление может ускорить таяние ледника, поскольку цветение водорослей снижает отражающую способность его поверхности.

«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет», – рассказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.

Он предположил, что это цветет хламидомонада снежная – одноклеточные зеленые водоросли. При низких температурах они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет.

Для идентификации водорослей их исследуют в Биологическом институте ТГУ.

Явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. По наблюдениям ученых, ледник Левый Актру потерял за 60 лет более 25% массы.

Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению отражающей способности ледника, защищающей его от избыточного нагревания. По разным оценкам уменьшение альбедо может достигать 13-17%. Причину столь массового цветения водорослей ученым еще предстоит выяснить.

По одной из версий, все дело в необычайно большом количестве снега, выпавшего в горах Алтая зимой и оставшегося до благоприятного для красных водорослей периода их цветения. Прошедшая зима, отмечают ученые, стала самой снежной за последние 30 лет.