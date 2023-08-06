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Польша заявила о попытке вагнеровцев пробраться в страну

Источник:
РИА Новости
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Бойцы ЧВК «Вагнер» якобы пытались проникнуть из Белоруссии на территорию Польши, заявил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

Со стороны Белоруссии исходит «очень реальная» угроза, приводит CNN заявление чиновника. Он аргументировал это тем, что «солдаты группы "Вагнер" пытались проникнуть на территорию Польши».

Замминистра сказал, что в Польше ожидают «новых нападений на границу, возможно, новых попыток нарушения воздушного пространства» страны. Польша не собирается «отступать», отметил он.

Польские власти направляют в район границы все больше войск. Кроме того, польские власти рассматривают возможность «полного закрытия границ» с Белоруссией, если «продолжатся попытки дестабилизации», приводит РИА Новости материал CNN.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», перебазировавшиеся после мятежа в Белоруссию.

По его словам, они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув» — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.

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