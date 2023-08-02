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Курс евро превысил 102 рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля, следует из данных торгов Московской биржи. Одновременно курс доллара превысил 93 рубля.

Аналитики объясняют падание курса рубля переизбытком спрос на валюту, а также опасениями рынка по поводу дисбаланса спроса и предложения, которые возникли на фоне отсутствия сигналов к улучшению показателей госбюджета.

При этом индекс Мосбиржи второй день подряд пытается закрепиться выше 3100 пунктов. 1 августа бенчмарк преодолел это значение впервые после начала спецоперации на Украине. В последний раз он делал это 22 февраля 2022 года.

Эксперты связывают это с ростом цен на нефть и дивидендной политикой компаний. При этом дальнейший рост цен на нефть может привести к долгожданному развороту в динамике курса рубля к доллару, прогнозируют участники рынка.

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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение