Прыгающие с неба: уникальные боевые машины ВДВ

Воздушно-десантные войска заняли особое место в советских и в российских Вооруженных силах. Под стать этому месту и техника десантников. Специально для них созданы уникальные боевые машины — легкие, быстрые и, главное, умеющие прыгать с неба.

Перед советскими ВДВ после Второй мировой войны ставились грандиозные задачи. Захват плацдармов в тылу противника и удержанию их до подхода основных сил. Сражение в полном окружении с расчетом только на свои силы. Очевидно, что со стрелковым оружием и легкими минометами десантники много бы не навоевали.

Десантным дивизиям остро не хватало тяжелого вооружения, в том числе для борьбы с танками. Требовалась самоходная артиллерия, бронированные машины для защиты «крылатой пехоты» от пуль и осколков. Проблема была в доставке всего этого разнообразия десантникам на поле боя — можно только небом. Значит, техника ВДВ должна уметь прыгать с парашютом.

Голозадый «Фердинанд»

В 1950 году на вооружение советских десантных войск поступила авиадесантная самоходная установка АСУ-57. Миниатюрная машина в 3 тонны весом, размером с небольшой джип. Но она была вооружена довольно серьезным по тем временам орудием — 57-милиметровой нарезной пушкой Ч-51.

Двигатель от легковой «Победы» мощностью в 55 лошадиных сил разгонял мини-самоходку до 45 километров в час. Этой скорости вполне хватало для для пересеченной местности. Экипаж был всего три человека, но машина могла брать на борт и «пассажиров», что резко повышало мобильность войск.

Советская авиадесантная самоходная установка АСУ-57 Фото: © Wikimedia

АСУ-57 имело бронирование, защищающее от пуль винтовочного калибра и легких осколков. Правда, оно было не круговым: машина была с открытым верхом, который в непогоду закрывался брезентом. За это ее и прозвали «голозадым "Фердинандом"», по аналогии с легендарной с тяжелой немецкой самоходкой времен Второй мировой.

В течение 20 лет, вплоть до начала 1970-х годов, эта сверхлегкая самоходка оставалась основным образцом бронетехники советской «крылатой пехоты», способным десантироваться на парашютных системах.

«Алюминиевый танк»

В 1968 году на вооружение ВДВ СССР приняли уже не эрзац, а самую настоящую боевую машину десанта — БМД-1. Ее модификации до сих пор верой и правдой служат, теперь уже ВДВ России. Это была техника, без преувеличения не имеющая аналогов в мире.

Появление БМД связано с именем легендарного командующего советскими десантными войсками Василием Маргеловым. По его настоянию ряд конструкторских бюро и НИИ получили заказ на разработку техники для «крылатой пехоты».

Мобилизация научных и инженерных ресурсов позволила разработать высокотехнологичную машину. БМД-1 получила легкую, но прочную броню из алюминиевых сплавов. Это позволило конструкторам уложиться в жесткие ограничения по весу. Масса «бмдешки» — всего 7,2 тонны, тогда как вес равной по боевым возможностям БМП-1 — 13 тонн.

На машине установили принципиально новую систему гидравлической подвески, позволяющую изменять клиренс (дорожный просвет). Она умеет ложиться на землю и высоко подниматься над ней. БМД-1 оснастили двигателем 5Д-20 мощностью 240 лошадиных сил, разгоняющим ее до 60 с лишним километров в час.

Машина получила комплекс вооружения аналогичный БМП-1: 73-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А28 «Гром» со спаренным пулеметом ПКТ, а также противотанковый ракетный комплекс «Малютка».

Машина вмещала одно парашютно-десантное отделение: экипаж из трех человек и десант из четырех. Ее появление превратило ВДВ в высокомобильные войска, способные за сутки перемещаться на сотни километров не только по воздуху, но и по земле.

БМД-1 стала одним из символов десантных войск. На ее базе было создано целое семейство машин: БТР, САУ, машина разведки и управления огнем, самоходные противотанковые ракетные комплексы, командно-штабные машина.

Система «Кентавр»

Не все знают, но БМД-1 была приспособлена для десантирования с экипажем внутри. Эта система получила название «Кентавр». Инициатором ее создания также был командующий ВДВ Маргелов.

Смысл системы прост. Экипажу не нужно после приземления тратить драгоценное время на поиск друг друга и своей машины. БМД спустя считанные минуты готова была вступить в бой.

«Кентавр» имела реактивную систему торможения перед посадкой, что смягчало приземление на парашютах. Для экипажа установили специальные энергопоглощающие кресла.

Систему предварительно испытали на животных. При апробации на людях риск был огромный. Никто и никогда до этого не выбрасывал боевые машины на парашютах с людьми внутри. Одним из испытателей стал сын командующего ВДВ — старший лейтенант Александр Маргелов.

Испытания «Кентавра» прошли успешно. Но система так и не получила распространения в войсках. Ее широкое применение признали слишком рискованным.

Смертоносная НОНА

Еще одна уникальная машина в ВДВ — 120-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С9 «НОНА-С». Аббревиатура расшифровывается, как «новейшее орудие наземной артиллерии».

САУ разработана специально для Воздушно-десантных войск. Она создана на базе БМД-1 и обладает все достоинствами «бмдешки»: способностью десантироваться на парашютах, легкостью и быстротой.

Уникальность 2С9 в том, что это одновременно пушка, гаубица и миномет. Она всеядна, способна стрелять артиллерийскими снарядами разных типов, включая противотанковые и высокоточные, а также минами.

Калибр 120-миллиметров для нее выбран не случайно. Она может использовать боеприпасы НАТО этого калибра. Для десантников, ведущих бои в тылу противника, это очень важно. Если бы у них закончились свои снаряды, они могли брать вражеские.

«НОНА-С» была принята на вооружение в 1981 году и до сих пор активно применяется в ВДВ, в том числе в зоне специальной военной операции.

Что на Западе

ВДВ западных стран боевой техникой, специально разработанной для воздушного десанта и способной выбрасываться на парашютах, не обладают. Они вооружены модификациями машин, созданными для сухопутных войск. Это отрицательно сказывается на их мобильности.

В воздушно-десантных войсках США проблему отсутствия специализированной бронетехники решают за счет вертолетов и передачи десантникам сухопутных машин (LAV-25A2), не способных к десантированию парашютным способом.

Единственное исключение на Западе — Германия с ее боевыми машинами десанта Wiesel. Это миниатюрные машины по размеру не больше АСУ-75. И выглядят немецкие БМД также слегка нелепо, как «голозадые "Фердинанды"».