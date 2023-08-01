Цифровой рубль: что это такое и как пользоваться

Закон о цифровом рубле с 1 августа вступил в силу. Теперь Банк России начнет выпускать цифровую форму российской национальной валюты в дополнение к существующим формам денег. Как платить цифровыми рублями, в чем их выгода и какие есть риски?

Технически цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код — токен, хранящийся в виртуальном кошельке на специальной платформе Центробанка. Это напоминает криптовалюты, однако эмитентом цифрового рубля является только Банк России.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — новая форма рубля. Теперь у российской валюты их будет три: наличная (банкноты и монеты), безналичная (деньги на счетах, картах) и цифровая. Цифровые рубли хранятся в виртуальных кошельках граждан и компаний.

Кошельки открываются на платформе Банка России — по одному на каждого человека или компанию. Доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Новая платформа Центробанка использует технологию распределенных реестров — блокчейн. Это система учета транзакций, в которой информация хранится и подтверждается множеством пользователей, что делает ее надежной и устойчивой к взломам.

У цифрового рубля фиксированный курс, который всегда равен курсу национальной валюты. Каждый токен будет обеспечен золотовалютными резервами страны.

Граждане смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Если человеку переведут цифровые рубли, он сможет мгновенно перенаправить их к себе на счет в банке, а затем обналичить в банкомате или кассе банка.

Какие преимущества у цифрового рубля

Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение. Кроме этого, у граждан и компаний будет доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк, в котором обслуживается клиент.

Использовать цифровые рубли можно будет без доступа к Интернету, а сами расчеты будут быстрее, чем в безналичной форме. Цифровыми рублями рассчитываются через СБП, QR-код или NFC, оплачивать можно любые товары.

Для физических лиц операции с этой валютой будут бесплатны, для юридических комиссия составит 0,3% от платежа. Максимальная заявленная сумма транзакции с ними втрое выше, чем при переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

Цифровые деньги обладают повышенным уровнем безопасности. Ведь хранятся они не в банках, а на специальной платформе, контролируемой Центробанком, ответственность за эти средства будет нести национальный регулятор, который не может разориться или уйти с рынка.

Впрочем, минусы тоже есть — на цифровые рубли не будет начисляться кешбэк и проценты, их нельзя получать в качестве кредитных средств. Таким образом, они не подходят в качестве инструмента накоплений.

Какие мифы есть

Некоторые граждане опасаются, что внедрение цифрового рубля позволит государству установить тотальную финансовую слежку за гражданами. Ведь цифровая «монета» имеет уникальный код, ее проще отследить. Однако Центробанк уверяет, что это всего лишь слухи.

«Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет», — подчеркнул регулятор.

Как пользоваться цифровым кошельком

Если на руках наличные деньги, пополнение цифрового кошелька возможно через безналичные — сначала через банкомат или кассу банка необходимо положить нужную сумму на счет, а потом перевести деньги со счета в цифровой кошелек.

Если необходимо снять наличные, процедура будет обратной — сначала цифровые рубли переводятся на счет и становятся безналичными, затем можно будет получать наличные со счета в банкомате или кассе банка.

Когда цифровой рубль заработает

Пилотный проект по тестированию операций с реальными цифровыми рублями запустят в августе, к нему привлекут ограниченный круг клиентов 13 банков-участников пилота. НА первом этапе будет опробован базовый набор операций.

Пользователи смогут открывать и закрывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли друг другу, оплачивать покупки и услуги по QR-коду. В дальнейшем список операций и участников пилота планируется расширить. Массовое внедрение цифровых рублей начнется в 2025 году.