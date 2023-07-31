НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

CNN показала атаковавшие Крымский мост беспилотные катера

Источник:
Sibnet.ru
420 0

Американский телеканал CNN опубликовал видеоматериал об украинских беспилотных катерах, атаковавших 17 июля Крымский мост.

«К производству этих морских беспилотников приступили только после начала спецоперации. Они полностью сделаны на Украине», — сообщил разработчик дронов.

По форме дрон напоминает широкое каноэ длиной 5 метров. Весит он 1 тонну и может передвигаться на расстояние 800 километров с максимальной скоростью 80 километров в час.

В него «очень сложно попасть, его очень сложно его найти», его скорость «превышает скорость любого корабля в Черноморском регионе», сказал разработчик.

Подобные украинские беспилотные катера трижды атаковали российские корабли в Черном море и все три раза безуспешно. Экипажи средних разведывательных кораблей «Иван Хурс» и «Приазовье», патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожили дроны при их приближении.

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу заявил о 20 тысячах погибших в ВСУ только за июль
Кремль назвал украинские удары по России «актами отчаяния»
Британия утилизировала танки вместо передачи их Украине
Российские войска отбили наступление ВСУ на Старомайорское
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
Запад приказал Украине взять Крым
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
52
США отказались от переговоров с Россией
46
Запад оказался автором плана провального наступления ВСУ
46
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма