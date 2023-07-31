CNN показала атаковавшие Крымский мост беспилотные катера

Американский телеканал CNN опубликовал видеоматериал об украинских беспилотных катерах, атаковавших 17 июля Крымский мост.

«К производству этих морских беспилотников приступили только после начала спецоперации. Они полностью сделаны на Украине», — сообщил разработчик дронов.

По форме дрон напоминает широкое каноэ длиной 5 метров. Весит он 1 тонну и может передвигаться на расстояние 800 километров с максимальной скоростью 80 километров в час.

В него «очень сложно попасть, его очень сложно его найти», его скорость «превышает скорость любого корабля в Черноморском регионе», сказал разработчик.

Подобные украинские беспилотные катера трижды атаковали российские корабли в Черном море и все три раза безуспешно. Экипажи средних разведывательных кораблей «Иван Хурс» и «Приазовье», патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожили дроны при их приближении.