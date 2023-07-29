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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные сбили над Азовом еще одну ракету

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины совершили повторную попытку атаки с использованием переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, сообщает Минобороны РФ.

Ракета была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Азова Ростовской области. Оборонное ведомство уточнило, что обломки украинской ракеты упали в безлюдной местности.

Губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что в селе Самбек после срабатывания системы ПВО по ракете металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщил, что киевский режим совершил террористическую атаку ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, по жилой инфраструктуре Таганрога. В результате удара пострадали 14 человек.

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Оборона #Конфликты #Армия
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