РЖД станет идентифицировать пассажиров по биометрии

РЖД, Минцифры и Минтранс планируют провести эксперимент по подтверждению личности пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов.

Эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по лицам вместо паспортов должен начаться в первом квартале 2024 года, сообщил «Коммерсанту» источник в правительстве.

«Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены», — сказали изданию в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

В Минцифры пояснили, что введение верификации по биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть на поезд. Кроме того, это повысит удобство и скорость идентификации пассажиров.