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Названы сроки восстановления Крымского моста

Источник:
Sibnet.ru
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Крымский мост будет восстановлен после атаки украинских беспилотников до 31 декабря 2023 года, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовых актов.

ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля с помощью двух беспилотных катеров. Взрыв произошел в районе 145-й опоры со стороны Кубани. В результате погибли два жителя Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Обследование показало, что опоры моста не пострадали. 18 июля на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта в реверсивном режиме. Однако один из пролетов предстоит полностью заменить.

Стоимость ремонта моста предварительно оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Для восстановительных работ рядом с Крымским мостом будет построен временный мост протяженностью около 250 метров.

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ЧП #Происшествия #Транспорт и дороги
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