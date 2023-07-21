АвтоВАЗ покажет роскошную Lada Aura

АвтоВАЗ официально представит представительский седан Aura на форуме «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что в течение работы форума представители международных делегаций и СМИ будут передвигаться на флагмане модельного ряда Lada — автомобилях Vesta нового поколения.

АвтоВАЗ впервые показал Lada Aura на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Автомобиль фактически является удлиненной версий Lada Vesta NG. Стоимость представительского седана будет начинаться от 2,5 миллиона рублей.

Новинка имеет увеличенное на 25 сантиметров пространство для задних пассажиров, а также салон оригинальной расцветки, двухцветный руль и премиальную аудиосистему. Разработка позиционируется, как автомобиль для делового сектора.