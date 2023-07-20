Полисы ОСАГО начнут оформлять на один день

Госдума одобрила возможность заключения договора об обязательном страховании гражданской ответственности на короткий срок. Сейчас срок действия ОСАГО составляет один год.

Законопроект предоставляет автовладельцам право заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. В зависимости от срока действия краткосрочного договора страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас при необходимости краткосрочной страховки водителю легче заплатить штраф в 800 рублей за езду без полиса, так как годовая стоимость ОСАГО в среднем составляет около пяти тысяч рублей.

При расчете цены покрытия участники рынка будут учитывать тарифный коридор и все коэффициенты (территориальный, аварийность водителя, стаж), как это делается при оформлении классического ОСАГО.