Разработка ученых ХГУ увеличит яркость современных экранов

Российские ученые из Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова предложили новый подход к созданию светодиодов, которые позволят многократно увеличить срок службы и световую эффективность светодиодов для экранов телевизоров, сообщила пресс-служба ХГУ.

Светодиоды — полупроводниковые устройства, преобразующие электрическую энергию в световую. Это ключевой элемент экранов, осветительных приборов и многих других систем.

Новый подход специалистов ХГУ заключается в добавлении в светодиоды наночастиц серебра со специальной геометрией. Они, объяснили ученые, активируют так называемый эффект поверхностного плазмонного резонанса.

Этот эффект усиливает электромагнитное излучение на границе между серебром и диэлектриком. Таким образом свет, попадающий на стык частиц из благородного металла с диэлектриком, отражается со значительно большей интенсивностью.

«Наша работа показала, что поверхностный плазмонный резонанс может не только существенно увеличить время жизни светодиода, но и многократно повысить его световую эффективность», – сказал заведующий лабораторией «Нанофизика» ХГУ профессор Юрий Гафнер.