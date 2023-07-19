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Разработка ученых ХГУ увеличит яркость современных экранов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские ученые из Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова предложили новый подход к созданию светодиодов, которые позволят многократно увеличить срок службы и световую эффективность светодиодов для экранов телевизоров, сообщила пресс-служба ХГУ.

Светодиоды — полупроводниковые устройства, преобразующие электрическую энергию в световую. Это ключевой элемент экранов, осветительных приборов и многих других систем.

Новый подход специалистов ХГУ заключается в добавлении в светодиоды наночастиц серебра со специальной геометрией. Они, объяснили ученые, активируют так называемый эффект поверхностного плазмонного резонанса.

Этот эффект усиливает электромагнитное излучение на границе между серебром и диэлектриком. Таким образом свет, попадающий на стык частиц из благородного металла с диэлектриком, отражается со значительно большей интенсивностью.

«Наша работа показала, что поверхностный плазмонный резонанс может не только существенно увеличить время жизни светодиода, но и многократно повысить его световую эффективность», – сказал заведующий лабораторией «Нанофизика» ХГУ профессор Юрий Гафнер.

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physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

scorpion2777

Их посылают прямым текстом, а они хоть чучелом, хоть тушкой. Европейская дипломатия превратилась в позорище.

mosquito__2010

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MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...