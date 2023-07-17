СТС снимет сериал «Положение вещей» про разговоры с предметами

Комедийный сериал «Положение вещей» расскажет про мужчину, который после травмы головы начал слышать предметы. Съемки проекта стартовали в понедельник, 17 июля, сообщила пресс-служба СТС.

По сюжету, во время нападения грабителей в музее на Вадима (Никита Панфилов) падает тяжелая статуя. Очнувшись в госпитале, парень обнаруживает в себе удивительную способность общаться с предметами.

Чтобы избавить Вадима от странных собеседников, психотерапевт (Никита Тарасов) отправляет его к хозяйке антикварного салона Инге Леонидовне (Александра Флоринская) для охраны арендованных вещей. Необычный дар поможет замкнутому парню в новой работе, решении давних проблем, а главное — в поисках любви (Маруся Климова).

В сериале «Положение вещей» будет восемь эпизодов. Съемки уже начались. Проект покажут на канале СТС.