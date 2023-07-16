Spiegel узнал о самом большом страхе бойцов ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали испытывать панический страх перед минами, установленными перед позициями российской армии, говорится в видеосюжете издания Der Spiegel.

Обширные минные поля сделали наступление для украинских солдат крайне «мучительным». «Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин», — поясняет издание.

Причем разминирование того или иного участка не избавляет от проблемы, поскольку они тут же могут быть снова усеяны минами с помощью российских дистанционных систем минирования, отмечает Der Spiegel.

Другой большой страх наступающих украинских сил — российские беспилотники. Они позволяют быстро определить направление атаки и подавить ее огнем, говорится в материале.