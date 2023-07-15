Найден способ выявления депрессии с помощью смартфона

Диагностировать психические расстройства с помощью смартфона научились с помощью смартфона, метод разработали ученые Сеченовского университета.

Чтобы распознать депрессивное состояние, достаточно необходимо прослушать и проанализировать фрагмент человеческой речи. Выявить людей с депрессивным расстройством можно по интонации, скорости речи и частоте голоса.

Для дистанционной диагностики ученые планируют разработать мобильное приложение. Человеку будет необходимо прочитать текст и выполнить несколько заданий, которые займут не более десяти минут.

Затем алгоритм проанализирует полученную информацию и выдаст итоговый результат. При подозрении на депрессию приложение порекомендует пользователю обратиться к врачу.