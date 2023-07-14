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Вступают в силу новые правила оформления ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Новые положения закона об ОСАГО вступают в силу с 15 июля 2023 года, они позволяют урегулировать последствия ДТП полностью в электронном виде.

Дистанционное урегулирование убытков по ДТП, которые были оформлены по европротоколу, позволит направлять заявления по прямому возмещению убытков через портал Госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги Авто».

Заявление на «Госуслугах» можно подать по кнопке «Возмещение убытков при ДТП по ОСАГО», все доступные в личном кабинете данные о водителе и автомобиле будут внесены автоматически.

К заявлению потребуется приложить копии документов о ДТП. Затем с пользователем согласуют время и место для осмотра автомобиля со стороны страховщика, чтобы оценить сумму ущерба.

Сейчас урегулирование происходит напрямую через страховую компанию, при этом требуется предоставлять оригиналы документов. Новый формат будет полностью дистанционным.

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GammiPluh

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Grossmeister38rus

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Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...

Killer X

давно ждал когда налоговая станет вражеской госструктурой и вот нате