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Космический двигатель Blue Origin взорвался на испытаниях

Источник:
Sibnet.ru
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Созданный компанией Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса двигатель BE-4 взорвался во время испытаний.

Испытания космического двигателя проходили 30 июня в Техасе. BE-4 взорвался спустя 10 секунд после запуска, в результате был поврежден испытательный стенд, пишет CNBC.

Представитель Blue Origin уточнил, что специалисты уже выявили неисправность, которая привела к взрыву. В настоящее время инженеры работают над ее устранением.

Взорвавшийся двигатель Blue Origin должна была передать компании United Launch Alliance для второй ракеты Vulcan Centaur. При этом инцидент с BE-4 не помешает запуску первого носителя, который запланирован на 2023 год.

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ЧП #Происшествия #Космос
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