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Обнаружена удивительная планета‑зеркало

Источник:
Astronomy & Astrophysics
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Астрономы обнаружили необычную планету-зеркало, которая отражает 80% света ближайшей звезды благодаря металлическим облакам.

Экзопланета LTT9779b
Экзопланета LTT9779b
Фото: © ESA

Планета LTT9779b расположена в 260 световых годах от Земли. Наблюдение за объектом с помощью космического телескопа ESA CHEOPS показало, что в атмосфере планеты формируются облака из металла, защищающее ее от перегрева.

По размеру планета сопоставима с Нептуном и совершает полный оборот вокруг звезды за 19 часов. Из-за близости к звезде на планете очень высокая температура — на освещаемой звездой стороне LTT9779b она достигает 2 тысяч градусов по Цельсию.

Считается, что при такой температуре формирование облаков невозможно, однако они есть — только состоят из минералов-силикатов и раскаленных жидких металлов. По всей видимости, на планете идут «дожди» из расплавленного титана.

Благодаря отражающим свойствам и большому весу таких облаков атмосфера планеты LTT9779b защищена от выветривания. Примечательно, что в Солнечной системе тоже есть планета-зеркало — Венера, однако ее атмосфера отражает «всего» 60% солнечного света.

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