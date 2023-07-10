Юлия Пересильд написала предсмертное письмо

Актриса Юлия Пересильд перед полетом на МКС для съемок в фильме на всякий случай написала прощальные письма своим дочерям.

Пересильд оставила прощальные письма дочерям Анне и Марии, на случай, если во время полета в космос что-то пойдет не так. Отрывки посланий опубликовала газета «Комсомольская правда».

«Если ты читаешь это письмо без меня — значит, что-то пошло не так. Значит, что теперь придется без меня. Жалею ли я о чем-то? Нет. Это судьба. Все происходит так, как должно было произойти. Это испытание», — обратилась Пересильд к дочкам.

В письме Пересильд попросила девочек не грустить долго по ней и отметила, что прожила счастливую жизнь.

Юлия Пересильд летала на МКС в рамках съемок фильма «Вызов» вместе с профессиональными космонавтами и режиссером Климом Шипенко.