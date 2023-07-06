Вышел трейлер финального сезона «Сексуального просвещения»

Четвертый сезон станет финальным в сериале «Сексуальное просвещение», в нем расскажут, как закончилась история школьников после закрытия школы Мурдейл.

После событий в третьем сезоне, ученики школы Мурдейл перешли учиться в Кавендишский колледж.

В трейлере главный герой Отис выступает перед одноклассниками с речью о сексе, а параллельно показывают главных действующих лиц четвертого сезона, в числе которых девушки Отса Руби и Мэйв, его друг Эрик, недавно родившая ребенка мать Джин Милберн и другие.

Суть сериала «Сексуальное просвещение» в том, как школьники вступают на взрослый путь любви, плохо разбираясь в отношениях. А Отис, будучи сыном сексолога, помогает друзьям разобраться в сложных ситуациях.

После третьего сезона для зрителей остались вопросы, с кем останется Отис — со своей первой любовью Мэйв, или с неожиданно раскрывшейся Руби. Также в сериале остались открытыми некоторые другие любовные линии.