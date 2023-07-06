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Трамп связал кокаин в Белом доме с Байденом и его сыном

Источник:
ТАСС
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Найденный в Белом доме кокаин предназначался для действующего президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп.

«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?» — приводит ТАСС риторический вопрос Трампа.

Бывший президент США призвал американские власти опубликовать записи с камер наблюдения: они «быстро показали бы, откуда в Белом доме взялся кокаин»

Но, по словам Трампа, нужные люди уже знают ответ и «он им не нравится». Он выразил уверенность, что СМИ скоро «спустят на тормозах» это дело.

Скажут, что было найдено лишь «очень малое» количество вещества и что речь идет вовсе не о кокаине, а об аспирине, после чего «история сойдет на нет», уверен бывший президент.

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