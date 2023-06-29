Психолог предложил формулу идеальной разницы возрасты между партнерами

Психотерапевт Тоби Ингхэм предложил подсчитать идеальную разницу в возрасте по формуле.

Чтобы подсчитать наименьший допустимый возраст партнера, надо разделить количество своих лет на два и прибавить к результату семь, приводит Metro формулу Ингхэма.

Например, если мужчине 40 лет, то наименьший допустимый возраст его партнерши — 27 лет.

По мнению специалиста, люди из разных поколений, решившиеся на отношения, часто сталкиваются с проблемами и конфликтами. Также стоит заранее подумать, что придется принимать старение партнера.