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Психолог предложил формулу идеальной разницы возрасты между партнерами

Источник:
Sibnet.ru
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Психотерапевт Тоби Ингхэм предложил подсчитать идеальную разницу в возрасте по формуле.

Чтобы подсчитать наименьший допустимый возраст партнера, надо разделить количество своих лет на два и прибавить к результату семь, приводит Metro формулу Ингхэма.

Например, если мужчине 40 лет, то наименьший допустимый возраст его партнерши — 27 лет.

По мнению специалиста, люди из разных поколений, решившиеся на отношения, часто сталкиваются с проблемами и конфликтами. Также стоит заранее подумать, что придется принимать старение партнера.

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Жизнь #Здоровье #Любовь
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