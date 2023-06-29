Новосибирец научит ИИ распознавать депрессию по лицу

Аспирант НГТУ Андрей Телепнев разрабатывает алгоритм для искусственного интеллекта, который способен анализировать эмоции. Этот инновационный подход позволит работодателям выявлять признаки депрессии и выгорания у сотрудников, сообщает пресс-служба вуза.

Вместо того чтобы проводить анализ крови для определения гормонального фона и состояния человека, можно обратить внимание на выражение лица. Он решил создать нейросеть, которая сможет распознавать эмоции людей.

Телепнев подчеркивает, что эмоциональное состояние человека оказывает влияние на различные аспекты его жизнедеятельности, такие как работа внутренних органов, двигательная активность, процессы мышления, память и восприятие.

Он отмечает, что ранее китайскими учеными был проведен эксперимент, результаты которого могут быть использованы для разработки его собственных алгоритмов.

В ходе эксперимента участникам показывали определенный видеоряд, вызывающий разные эмоции, и с помощью прибора, регистрирующего электроэнцефалограмму, фиксировали активность различных областей мозга. Благодаря анализу этих данных и применению алгоритмов возможно распознавание эмоций человека.