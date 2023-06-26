Опасный газ окружил Землю. ВИДЕО

Ученые из NASA показали на видео, как парниковый газ — диоксид углерода накапливается в атмосфере Земли. Видео наглядно демонстрирует, где диоксид углерода выбрасывается и поглощается больше всего в течение года.

Диоксид углерода (CO2) — наиболее распространенный парниковый газ, вызывающий глобальное изменение климата. С помощью современных техник компьютерного моделирования NASA показало, откуда и куда перемещается углерод.

Оранжевый цвет представляет диоксид углерода, образующийся при сжигании ископаемого топлива. Красный цвет обозначает этот же газ, выделяемый при сжигании биомассы, такой как растения и деревья. Зеленый — производят животные на суше, а синий цвет — океанический диоксид углерода.

Визуализация также показывает, как морские и наземные экосистемы поглощают диоксид углерода через фотосинтез. Водоросли и тропические леса поглощают почти 50% годовых антропогенных выбросов.



