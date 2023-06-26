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КГБ Беларуси заявил Западу, что знает о подготовке террористов

Источник:
Sibnet.ru
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Учения спецслужб СНГ в Беларуси
Фото: Ivan Rudnev / Иван Руднев / CC BY-SA 3.0

Запад готовит боевиков для захвата власти в Белоруссии, но КГБ знает личности как боевиков, так и их кураторов, заявил замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

Комитет государственной безопасности знает личности проходящих подготовку боевиков и сотрудников спецслужб, а также фонды, осуществляющие финансирование террористической деятельности, сказал Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, подготовка ведется на базе спецподразделений «Гром» в Польше, Союза стрелков Литва, а также СБУ на Украине.

Эти же страны называл президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря, что раскрыл планы Запада и не допустит переворота.

Представитель КГБ подчеркнул, что орган располагает возможностями «для своевременной ликвидации этой угрозы». «У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада», — заявил Бычек.

О подготовке белорусских боевиков для свержения президента Александра Лукашенко писали The Times и The Sunday Times. По их данным, это сотни человек.

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Политика #Мир #Силовые структуры
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fireworker

Это была рекламная акция по продаже памперсов?

karuto

Конечно же самый эффективный удар делается растопыренными пальцами. А самый эффективный президент должен...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Max_tf700 Home

Вот совершенно не интересна СВО. Проблемы уровня жизни и вымирания населения лучше бы решал.