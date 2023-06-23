Бывшего чиновника из Алтайского края задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки, совершенном более 30 лет назад. Он может быть причастен к исчезновению пяти абитуриенток в 2000-м году.

Изнасилование и убийство 17-летней девушки, совершенное в 1989 году, раскрыто. Задержан 52-летний житель Калманского района Алтайского края, сообщило СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 19-летний молодой человек и девушка познакомились в компании. Он попытался изнасиловать ее, но девушка сопротивлялась. Тогда парень убил ее, а тело закопал. В 1990 году оно было обнаружено в лесополосе.

Было возбуждено дело об убийстве (статья 102 УК РСФСР), которое перешло в категорию «висяков». В этом году следователи опросили участников встречи, в том числе на детекторе лжи. И один из них сознался в преступлении.

Мужчину проверят на причастность к другим тяжелым преступлениям. По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, речь идет о пропаже пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета в 2000 году. Тела большинства девушек были обнаружены в лесу на территории Калманского района под Барнаулом.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о чиновнике Калманской администрации. В 2000-х он работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых.