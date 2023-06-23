Стюардесса раскрыла хитрость для пересадки в бизнес‑класс

Пассажир может пересесть бесплатно в бизнес-класс из эконома, если он будет элегантно, по-деловому одет, отметила бывшая стюардесса Селина Беддинг.

Чтобы иметь возможность бесплатно перейти в бизнес-класс на борту самолета, рекомендуется выбирать деловой стиль одежды. Не стоит выбирать леггинсы и шлепанцы для путешествия, даже если они удобны, сказала стюардесса изданию Mirror.

Она также рекомендует избегать сандалей, туфель с открытым носом и спортивных штанов, так как эти предметы одежды слишком повседневны, если вы надеетесь на повышенный уровень обслуживания на борту самолета.

С другой стороны, туристы, одетые в деловые костюмы или хотя бы в стиле «smart casual», имеют больше шансов быть пересаженными в бизнес-класс, если есть свободные места.

Беддинг объясняет, что сотрудники авиакомпании обращают внимание на внешний вид пассажиров, которых пересаживают, чтобы он соответствовал стандартам комфорта, связанным с полной оплатой билета.

Идеальным вариантом, по ее мнению, является комбинация блейзера и джинсов. Также однотонные длинные платья, особенно летом, могут быть подходящим вариантом одежды.