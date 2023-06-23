Повторил судьбу: мистические загадки гибели батискафа «Титан»

Увлекательная подводная экскурсия на батискафе «Титан» к обломкам знаменитого «Титаника» обернулась трагедией для богатого экипажа. Огромный лайнер, затонувший 111 лет назад, снова забирает жизни. Что привело к новой катастрофе?

Батискаф «Титан» пропал в воскресенье, 18 июня, во время погружения к обломкам океанского лайнера «Титаник». На его борту были президент компании OceanGate (организует погружения) Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Связь с экипажем пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения. Запаса воздуха должно было хватить на четверо суток. И 22 июня представитель Береговой охраны США Джон Могер сообщил, что найденные обломки свидетельствуют, что с батискафом «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв».

Хотя спасательная операция длилась несколько дней и родственники пропавших до последнего надеялись на чудо, о взрыве батискафа военные США узнали еще в день пропажи подводного аппарата.

Представитель флота рассказал американским СМИ, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане через несколько часов после потери связи с ним. А уже после были обнаружены обломки.

Тела членов экипажа не нашли, и сделать это будет достаточно сложно. Спасательные работы на такой глубине опасны и непредсказуемы.

Почему погружение к легендарному «Титанику» из приключения превратилось в очередную катастрофу? И какие мистические детали этой истории удивляют?

Экспериментальный аппарат

«Бесстрашные путешественники отправятся с атлантического побережья Канады в восьмидневную экспедицию, чтобы погрузиться на культовый затонувший корабль, который находится в 380 милях (611 километрах) от берега и на глубине 3,8 тысячи метров», — так описывается экспедиция на батискафе «Титан» к обломкам «Титаника».

Даже название батискафа повторяет имя знаменитого лайнера. Оба связаны с древнегреческими титанами — могучими существами, которые бросили вызов богам-олимпийцам, за что были низвергнуты ими в бездну. По-своему эту историю повторил и сам «Титаник», и «Титан» — экспериментальные для своего времени судна, бросившие вызов природе.

Батискаф «Титан» не был классифицирован, хотя это входит в требования большинства крупных морских операторов.

В компании отсутствие классификации от Американского бюро судоходства, регистра Ллойда (крупнейшее классификационное общество в мире), объясняют тем, что «инновации находятся за пределами уже принятой системы».

Журналист CBS Дэвид Пог совершил погружение на «Титане» в 2022 году. По его словам, перед этим ему пришлось подписать документ о том, что он осведомлен: аппарат экспериментальный и не был одобрен каким-либо классифицирующим агентством.

«Когда вы находитесь очень глубоко под водой, вы умрете прежде, чем поймете, что что-то происходит, так что это не проблема», — говорил ранее акванавт Поль-Анри Наржеоле, который отправился в последнее путешествие батискафа «Титан».

«По сути, это был список из восьми абзацев, описывающих способы, которыми вы можете стать навсегда инвалидом или быть убиты. Все учтено. Вы мало что можете сделать, если что-то пойдет не так», — рассказывал Пог порталу NPR.

Отсутствие классификации батискафа никак не влияет на возможность осуществления экспедиций — все они проходят в международных водах, а потому OceanGate не могут обязать классифицировать «Титан».

Пог также сообщил, что это не первый случай потери подводного аппарата OceanGate. В глубоком море трудно ориентироваться, потому что под водой нет GPS или радиосигналов. Подводный аппарат полагается на текстовые указания, отправленные центром управления. Не все экипажи батискафа находили «Титаник», хотя участники платили за погружение около 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей).

Ошибка «Титаника» повторилась

Главный специалист Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Евгений Черняев, совершивший более 80 погружений к «Титанику» на подводном аппарате «Мир», отметил, что батискафу «Титан» не рекомендовали опускаться глубже трех километров, его конструкция не была оптимальна с точки зрения безопасности. И на нем было больше нарушений, чем на «Титанике».

«Пилот должен был понимать, что такой цилиндрический корпус из титана не терпит циклических нагрузок (периодически повторяющаяся нагрузка с регулярно возникающими напряжениями в материале, что способствует образованию трещин), достаточно иметь на одной точке прогиб, и все разрушится», — объяснил эксперт.

Оптимальная с точки зрения противостояния внешнему давлению форма — сфера, но при сопоставимых размерах в ней помещается меньший экипаж. «В данном случае люди думали о деньгах, а не о безопасности пассажиров», — сказал Черняев.

Снявший фильм «Титаник» режиссер Джеймс Кэмерон говорил: эксперты в области глубоководных аппаратов писали компании OceanGate Expeditions, что аппарат требует сертификации, поскольку он «носит слишком экспериментальный характер», чтобы совершать погружение с людьми на борту.

«Я поражен схожестью с катастрофой самого "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек. Сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения», — сказал режиссер.

Сходств между катастрофами больше, чем кажется. Одним из погрузившихся был владелец батискафа — Стоктон Раш. Его жена Венди — потомок магната Исидора Штрауса и его жены Иды, они были среди погибших на «Титанике».

Теперь же из-за желания посмотреть на обломки легендарного лайнера погиб и Раш. Эксперты уверены, что смерть экипажа «Титана» была мгновенной. Вероятно, не выдержавшая многократных погружений конструкция судна под толщей воды «схлопнулась», смялась, как консервная банка.