Певица Зара рассказала о черных списках на радиостанциях

Певица Зара рассказала, что некоторые радиостанции в России
без объяснения причин ставят артистов в стоп-лист. Она тоже оказалась в черном
списке.
«Есть некоторые радиостанции, у которых странное отношение к
артистам. Они их заносят в черный список. Да, я там нахожусь, но с очень достойными
людьми», — сказала Зара в интервью Лауре Джугелии.
Певица пояснила, что с большинством радиостанций у нее
хорошие отношения, и ее песни попадают в ротацию. Но при этом попадание в
стоп-лист может стать неожиданностью, несмотря на дружеские отношения с
редакторами.
«Я там звучала много лет и получала награды, а потом просто
поставили в стоп-лист без объяснения причин», — отметила артистка.
Зара стала популярной после участия в «Фабрике звезд 6», где заняла второе место. Среди главных хитов певицы «Любовь-красавица», «Единственный», «Замела зима», «Небо на двоих».