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Певица Зара рассказала о черных списках на радиостанциях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Yereshko / CC BY 4.0

Певица Зара рассказала, что некоторые радиостанции в России без объяснения причин ставят артистов в стоп-лист. Она тоже оказалась в черном списке.

«Есть некоторые радиостанции, у которых странное отношение к артистам. Они их заносят в черный список. Да, я там нахожусь, но с очень достойными людьми», — сказала Зара в интервью Лауре Джугелии.

Певица пояснила, что с большинством радиостанций у нее хорошие отношения, и ее песни попадают в ротацию. Но при этом попадание в стоп-лист может стать неожиданностью, несмотря на дружеские отношения с редакторами.

«Я там звучала много лет и получала награды, а потом просто поставили в стоп-лист без объяснения причин», — отметила артистка.

Зара стала популярной после участия в «Фабрике звезд 6», где заняла второе место. Среди главных хитов певицы «Любовь-красавица», «Единственный», «Замела зима», «Небо на двоих».

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