Пересильд озвучила судьбу полученных за «Вызов» 10 млн

Актриса Юлия Пересильд получила государственную премию за главную роль в «Вызове» от президента России Владимира Путина.

Денежную часть приза в размере 10 миллионов рублей актриса отдаст на благотворительность — в свой фонд помощи детям.

«Самое важное, с чем я вернулась из Космоса — с осознанием того, что наша планета очень хрупкая. Она правда такая. И мы очень хрупкие. Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня я хочу, как женщина, любить и помогать. Поэтому с радостью и гордостью я передам материальную часть этой премии детям моего фонда "Галчонок", потому что им они очень нужны», — написала Пересильд в соцсети.

«Вызов» — первый фильм в истории кино, снятый на Международной космической станции. Кроме Пересильд, госнаграды за работу в проекте получили режиссер Клим Шипенко и продюсер Константин Эрнст.

На вручении премий Владимир Путин впервые оценил «Вызов» , назвав фильм «прорывом в мировом кино».