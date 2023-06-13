Путин впервые оценил фильм «Вызов»

Фото: © кадр из фильма «Вызов»
Президент России Владимир Путин высказал мнение по поводу фильма «Вызов», оценив его роль в киноиндустрии.
«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», — сказал Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.
Президент отметил, что сцены взлета, посадки и сложной работы на околоземной станции, завораживают отвагой и реализмом.
«Вызов» стал первым фильмом, снятым на МКС. В прокат картина вышла в апреле, но ленту до сих пор показывают в кинотеатрах. За восьмой уикенд космическая драма собрала 30,5 миллиона рублей, всего фильм заработал больше 1,7 миллиарда рублей.