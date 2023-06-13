НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Путин впервые оценил фильм «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
424 1
Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Президент России Владимир Путин высказал мнение по поводу фильма «Вызов», оценив его роль в киноиндустрии.

«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», — сказал Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

Президент отметил, что сцены взлета, посадки и сложной работы на околоземной станции, завораживают отвагой и реализмом.

«Вызов» стал первым фильмом, снятым на МКС. В прокат картина вышла в апреле, но ленту до сих пор показывают в кинотеатрах. За восьмой уикенд космическая драма собрала 30,5 миллиона рублей, всего фильм заработал больше 1,7 миллиарда рублей.

Еще по теме
Вышел трейлер фильма «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем
Контент онлайн-кинотеатров изменился
Объявлена дата премьеры фильма «Веном 3»
Пиратский «Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь»
Обсуждение (1)
Картина дня
Байдена заподозрили в «преступлении века»
США пообещали Украине всемерную поддержку в наступлении
Украинская армия потеряла 15% американских БМП Bradley
Россия разработает дальнемагистральный самолет
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Топ комментариев

MuCbE

Так Киев это третяя "столица Руси" после Великого Новгорода и Ладоги. Просто Киев попал не в те руки,...

scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

scorpion2777

Заметили, ни одного ребёнка на украине не назвали Леопардом, не успели.

MuCbE

Согласен. Уже около 400 тыс. бросили на убой, а все еще отступают.