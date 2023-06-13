Павел Прилучный снова сыграет мажора

Актер Павел Прилучный снова получил роль сына богатого бизнесмена, который умеет только развлекаться. Новый фильм будет называться «Водить-олигарх».

Съемки «Водителя-олигарха» стартовали во вторник, 13 июня. Производством комедии занимается кинокомпания «Пиманов и партнеры», режиссер — Алексей Пиманов, известный по фильмам «Мужчина в моей голове», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Крым».

В центре сюжета фильма «Водитель-олигарх», сын очень богатого бизнесмена Тимур Бабурин (Павел Прилучный). Он не работает, а лишь прожигает жизнь и отцовские денег, а еще часто заключает экзотические пари.

Отец Тимура неожиданно умирает и оставляет сыну не только деньги, но и весь бизнес. Основной партнер папы Антон (Алексей Чадов), который всю свою жизнь строил этот бизнес, ненавидит Тимура. Он предлагает ему спор, на который Тимур соглашается.