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Павел Прилучный снова сыграет мажора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный снова получил роль сына богатого бизнесмена, который умеет только развлекаться. Новый фильм будет называться «Водить-олигарх».

Съемки «Водителя-олигарха» стартовали во вторник, 13 июня. Производством комедии занимается кинокомпания «Пиманов и партнеры», режиссер — Алексей Пиманов, известный по фильмам «Мужчина в моей голове», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Крым».

В центре сюжета фильма «Водитель-олигарх», сын очень богатого бизнесмена Тимур Бабурин (Павел Прилучный). Он не работает, а лишь прожигает жизнь и отцовские денег, а еще часто заключает экзотические пари.

Отец Тимура неожиданно умирает и оставляет сыну не только деньги, но и весь бизнес. Основной партнер папы Антон (Алексей Чадов), который всю свою жизнь строил этот бизнес, ненавидит Тимура. Он предлагает ему спор, на который Тимур соглашается.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

~ST~

всу будут святиться от счастья.

pepelmetal

Если у этих пассажиров пригорает, значит всё правильно Россия делает

pepelmetal

Значит наукраине ещё один гриб вырастит