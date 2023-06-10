НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Российские ученые придумали способ выращивания грибов на Луне

Источник:
Sibnet.ru
272 2

Проект лунной фермы разработали ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики Сибирского отделения РАН. Он сможет снабжать космонавтов свежими грибами.

Речь о вешенках — эти грибы содержат большое количество белка и ряд витаминов, они неприхотливы, а технология выращивания достаточно проста, передает РИА Новости.

Выход свежих вешенок с 1 квадратного метра камеры плодоношения составил 311 граммов в сутки. Один технологический цикл по выращиванию вешенок длится 66 дней.

В состав фермы включены два модуля, соединенные с теплицей. В первом модуле проводят подготовку растительного материала для выращивания вешенок. Второй модуль служит для посева грибов на растительный субстрат.

В качестве субстрата может быть использована солома или любые непищевые растительные отходы. При полной загрузке мощностей фермы за два месяца можно получить 28 килограммов грибов.

Исследователи в ходе эксперимента подобрали оптимальное соотношение всех условий — объем культивационного сосуда, плотность субстрата и количество собранных волн плодоношения вешенки.

Еще по теме
Ученые воссоздали облик древних «хоббитов»
Романтическая любовь возникла из однополой дружбы
Ученые выяснили эволюционный смысл мастурбации
Как правильно подманить кошку
смотреть все
Наука #Наука #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Обсуждение (2)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
32
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
32
Путин объявил начало украинского наступления