Российские ученые придумали способ выращивания грибов на Луне

Проект лунной фермы разработали ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики Сибирского отделения РАН. Он сможет снабжать космонавтов свежими грибами.

Речь о вешенках — эти грибы содержат большое количество белка и ряд витаминов, они неприхотливы, а технология выращивания достаточно проста, передает РИА Новости.

Выход свежих вешенок с 1 квадратного метра камеры плодоношения составил 311 граммов в сутки. Один технологический цикл по выращиванию вешенок длится 66 дней.

В состав фермы включены два модуля, соединенные с теплицей. В первом модуле проводят подготовку растительного материала для выращивания вешенок. Второй модуль служит для посева грибов на растительный субстрат.

В качестве субстрата может быть использована солома или любые непищевые растительные отходы. При полной загрузке мощностей фермы за два месяца можно получить 28 килограммов грибов.

Исследователи в ходе эксперимента подобрали оптимальное соотношение всех условий — объем культивационного сосуда, плотность субстрата и количество собранных волн плодоношения вешенки.