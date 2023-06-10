Нейросеть нашла в России запасы нефти

Нейросеть обнаружила новые залежи углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе, а также Вахском месторождении в Томской области, сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Найденные искусственным интеллектом запасы составляют минимум 100 тысяч тонн. Компания уже получила из найденных пластов первый приток углеводородов.

Программа для поиска нефти использует алгоритмы машинного обучения для обработки сотен гигабайт данных с действующих скважин. Она определяет, где может находиться нефть, не обнаруженная ранее обычными методами.

Нейросеть тратит на обработку данных с тысячи скважин всего несколько минут. При этом программа учитывает весь объем геологической и геофизической информации, накопленной за многие годы.

После этого машинный разум определяет расположение новых залежей углеводородов на уже разрабатываемых месторождениях. Для добычи не нужна дополнительная инфраструктура — достаточно настройки действующих скважин.