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Выходит сериал о настоящей женщине «Валюша»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Валюша» о настоящей русской женщине, которая через страдания и интриги найдет сове счастье, покажут на канале «Россия» с 13 июня.

Сюжет

Сюжет сериала «Валюша» строится вокруг няни и экономки Валентины (Светлана Анстонова), которая много лет работает на состоятельную семью Корецких.

За годы работы Валентина заслужила авторитет среди прислуги и уважение хозяев — Элеоноры (Дарья Фекленко) и Льва Борисовича (Игорь Золотовицкий) – и их детей. Но женщина совершенно не уделяла время собственной жизни.

Однажды Валентина встречает профессора математики Аркадия (Олег Филипчик). Мужчина начинает ухаживать за экономкой, приняв ее за хозяйку дома. Помимо этого, в жизнь героини возвращается бывший муж, который грозится раскрыть тайны ее прошлого.

О героине

Режиссер сериала «Валюша» Александр Жигалкин отметил, что главная героиня — настоящая русская женщина, которая все тянет на себе. Она и мать, и жена, и сестра, и кормилица, и няня.

«Она вытаскивает все и вся: мужиков, детей, проблемы, все на свете... И что бы ни случалось, мужики ломаются быстрее, чем бабы. А бабы тянут. И это, на самом деле, просто панегирик русской женщине», — цитирует пресс-служба «России» Жигалкина.

Актриса Светлана Антонова считает свою героиню суперположительным персонажем. Она уверена, что в сериале заложена правда жизни.

«В этой истории, мне кажется, это самое главное: любовь. И мне в жизни, кстати, в свое время тоже помогла все начать сначала именно любовь, настоящая любовь», — сказала Антонова.

Премьера сериала «Валюша» — с 13 июня в 21.20 на канале «Россия».

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