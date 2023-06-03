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Боец с передовой отправил подарок девочке на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Боец на передовой получил письмо от девочки из коррекционной школы Республики Алтай и передал ей в подарок большого плюшевого медведя, сообщил Народный фронт.

Во время командировки в Луганск член Народного фронта и директор коррекционной школы Мария Смышляева передала бойцам письма, которые написали дети с особенностями развития.

Одно из писем получил Павел – боец из Бийска соседнего Алтайского края. Он позвонил супруге, чтобы она поблагодарила девочку Карину и подарила от него мягкую игрушку.

«Мне нравится медведь, он такой плюшевый, мягкий, теперь я буду с ним крепко спать и обниматься», – сказала Карина, очень обрадовавшись подарку.

В письме она пожелала дяде Паше здоровья, чтобы пули в него не попадали, и чтобы он поскорее вернулся домой к своей семье и доченьке.

Ранее в Горно-Алтайске мобилизованный во время отпуска на родину пришел в школу, чтобы поблагодарить детей за написанные для него письма.

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Оборона #Армия #Республика Алтай #Алтайский край
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