Герои из «Людей Икс» появятся в «Дэдпуле 3»

Три персонажа из «Людей Икс», помимо Росомахи, появятся в третьей части «Дэдпула», сообщил инсайдер.

«Холли Берри, Фамке Янссен и Джеймс Марсден сыграют свои роли Шторм, Джин Грей и Циклоп соответственно», — сообщил в Twitter инсайдер под ником CanWeGetSomeToast.

Ранее сообщалось, что к роли Росомахи вернется Хью Джекман. Роль Дэдпула остается за Райаном Рейнольдсом.

Инсайдер также сообщил, что в «Дэдпуле 3» появятся два злодея: один из вселенной «Людей Икс», а второй из Marvel.

Мировая премьера фильма «Дэдпул 3» запланирована на 6 ноября 2024 года.