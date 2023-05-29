Баллистические и гиперзвуковые ракеты ударили по Киеву

Взрывы прогремели в центральных районах Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, призвав жителей города оставаться в бомбоубежищах.

В Оболонском районе на проезжую часть упали обломки ракеты, спасатели тушат возгорание. Падение обломков зафиксировали и в Подольском районе, сообщила военная администрация. Позднее взрывы раздались в Деснянском районе, уточнил Кличко.

Городская военная администрация сообщила о ракетной атаке и работе ПВО. Глава офиса президента страны Андрей Ермак попросил не снимать ее на видео.

Взрывы в городе раздаются второй раз за сутки. До этого власти сообщали о работе ПВО ночью. Глава военной администрации Сергей Попко говорил о «комбинированной, по разным направлениям» воздушной атаке на столицу.

Российские силы нанесли по военным объектам в Киеве удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, сообщил телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Источники канала, связанные с Вооруженными силами Украины, уточнили, что российской стороной используются «неизвестные экзотические ракеты»: ПВО их фиксирует в последний момент.