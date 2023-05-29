«Мисс Африку» выбрали в Томске. ФОТО

«Мисс Африку 2023» выбрали в Томском госуниверситете, победительницей стала студентка СибГМУ из Нигерии Пресиоус Петерс.

Конкурс состоялся в рамках праздника — Дня Африки в ТГУ. Участвовали в нем красотки из Зимбабве, Нигерии, Замбии, Камеруна и Намибии. Все они учатся в томских вузах.

Девушки дефилировали в платьях, показывали таланты, а также вместе водили хоровод. В жюри «Мисс Африка» сидели преподаватели вузов и хореографы.

В итоге гран-при конкурса получила студентка СибГМУ Пресиоус Петерс. В следующем году конкурс хотя провести снова и добавить новую номинацию «Мистер Африка».