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«Мисс Африку» выбрали в Томске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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«Мисс Африку 2023» выбрали в Томском госуниверситете, победительницей стала студентка СибГМУ из Нигерии Пресиоус Петерс.

Конкурс состоялся в рамках праздника — Дня Африки в ТГУ. Участвовали в нем красотки из Зимбабве, Нигерии, Замбии, Камеруна и Намибии. Все они учатся в томских вузах.

Девушки дефилировали в платьях, показывали таланты, а также вместе водили хоровод. В жюри «Мисс Африка» сидели преподаватели вузов и хореографы. 

В итоге гран-при конкурса получила студентка СибГМУ Пресиоус Петерс. В следующем году конкурс хотя провести снова и добавить новую номинацию «Мистер Африка».

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Культгид #Светская хроника #Томск
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