Потепление климата сжигало сосновые леса Сибири

Сибирские ученые установили, что увеличение количества пожаров в сосновых лесах связано с аномально высокими температурами и засухой, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

За последние два века период без пожаров стало меньше на 10 лет — с 30-35 до 20-25 лет. Также в три раза возросли количество и площадь пожаров во втором десятилетии XXI века по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Специалисты определили, что это связано с аномально высокими температурами воздуха и возрастающей засушливостью климата.

«В период с 2001 по 2020 год общая площадь гарей в сосновых лесах изучаемого региона составила 3,5 миллиона гектар», — рассказал старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Илья Петров.

Но без обычных лестных пожаров формируются перестойные древостои, они восприимчивы к насекомым-вредителям, а также к накоплению лесных горючих материалов и, как следствие, к возрастающим рискам возникновения катастрофических пожаров.