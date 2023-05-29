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Потепление климата сжигало сосновые леса Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар в сосняке
Фото: © Красноярский научный центр СО РАН

Сибирские ученые установили, что увеличение количества пожаров в сосновых лесах связано с аномально высокими температурами и засухой, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

За последние два века период без пожаров стало меньше на 10 лет — с 30-35 до 20-25 лет. Также в три раза возросли количество и площадь пожаров во втором десятилетии XXI века по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Специалисты определили, что это связано с аномально высокими температурами воздуха и возрастающей засушливостью климата. 

«В период с 2001 по 2020 год общая площадь гарей в сосновых лесах изучаемого региона составила 3,5 миллиона гектар», — рассказал старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Илья Петров.

Но без обычных лестных пожаров формируются перестойные древостои, они восприимчивы к насекомым-вредителям, а также к накоплению лесных горючих материалов и, как следствие, к возрастающим рискам возникновения катастрофических пожаров.

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Наука #Наука #Красноярск
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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране