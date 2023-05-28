«Российскую Tesla» испытают в Горном Алтае

Новые электромобили Обуховского завода концерна «Алмаз – Антей» будут тестировать в Республике Алтай, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Обуховский завод – один из ведущих в промышленном комплексе России. Здесь используется современное оборудование и внедряются новые технологии, одна из них – полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva.

Хорохордин посетил завод и договорился с руководством о тестировании электромобилей на Алтае после выхода на полномасштабное производство.

«Мы начинаем серьезную реконструкцию нашего аэропорта. Электромобили E-Neva смогут пополнить автопарк каршеринга, который будет организован у обновленного аэровокзального комплекса, а также станут отличным дополнением к электробусам, поставки которых мы реализуем с Госкорпорацией развития ВЭБ», – сказал он.

Транспорт на экологически чистых источниках энергии позволит уменьшить загрязнение воздуха и увеличить экологический индекс региона.

Более того, такой транспорт уже используется в некоторых отелях региона. Параллельно планируется развивать сеть электрозарядных станций, в том числе в создаваемых точках придорожного сервиса. Первая уже работает в Майминском районе.