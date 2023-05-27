Долгое нахождение на активном солнце с непокрытой головой вызывает сильное расширение кровеносных сосудов, увеличивается приток крови, работа мозга нарушается. Такое состояние называется солнечным ударом.

При этом в некоторых случаях может произойти тепловой удар — он возможен, даже если человек находится в тени или дома. Симптомы у них схожи — болезненное состояние и расстройство работы головного мозга.

Кроме этого, человек чувствует нарастающую вялость, головную боль, шум в ушах, головокружение, у него наблюдаются расстройства зрения, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач Давид Биченов.

Признаки солнечного или теплового удара могут появиться только спустя 6-8 часов, уже после того, как человек покинул жаркое место, при этом само состояние может закончиться летальным исходом.

Специалист отметил, что наиболее опасен перегрев людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями щитовидной железы, ожирением.

Как защититься от солнечного удара

«Чтобы защитить себя от перегрева, в жаркую погоду рекомендуется по возможности не работать на солнцепеке и не находиться продолжительное время на улице с 11 до 17 часов дня», — посоветовал медик.

По его словам, не стоит находиться на солнце на голодный желудок и сразу после еды, соблюдать питьевой режим. Также следует избегать душных помещений. При этом пить лучше всего регулярно и небольшими порциями.

Биченов рекомендовал для защиты от солнечного удара использовать солнцезащитные средства, носить светлую одежду из натуральных тканей, а также всегда надевать головной убор и защищать глаза темными очками.