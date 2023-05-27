Дачники заплатят за уничтожение борщевика

Уничтожение борщевика на заброшенных дачных участках с этого года будет производиться за счет их владельцев, сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Раньше все ограничивалось только штрафами от двух до пяти тысяч рублей. Однако теперь дополнительно к штрафу на владельца участка с борщевиком могут наложить дополнительные взыскания, пишет «Прайм».

Хозяина дачного участка оповестят о необходимости уничтожить борщевик, но если этого не будет сделано, то представители муниципалитета будут действовать самостоятельно.

В такой ситуации собственнику участка будет направлен счет за проделанные услуги, который необходимо оплатить в течение двух месяцев. В ином случае местные власти будут взыскивать долг в судебном порядке.