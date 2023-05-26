Страховщики продавливают увеличение срока ремонта по ОСАГО

Страховые компании выступают за увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 дней до 45, так как изменилась логистика и сроки поставок запчастей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Автостраховщики раньше предлагали увеличить сроки с установленных по закону 30 до 60 дней, в результате обсуждений пока остановились на варианте 45 дней», — цитирует «Интерфакс» Уфимцева.

Законопроект об увеличении срока ремонта разработали в Совете Федерации. Из-за санкций страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек. Если ремонт затягивается, страховая компания платит штраф.

Срок выплат денежной компенсации по ОСАГО останется прежним — 30 дней.

В 2022 году по обязательным полисам восстанавливали 5,3% машин, в 2021 году цифра была не намного больше — 8,8%. В основном клиенты предпочитали денежную выплату.