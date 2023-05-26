Певица из Кемерова выступит в финале 11 сезона «Голоса»

Участница команды Полины Гагариной Надежда Проскурина выступит в финале 11-сезона «Голоса». Выпуск покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу, 26 мая.

37-летняя уроженка Кемерова на слепых прослушиваниях развернула к себе Полину Гагарину, Басту и Антона Беляева. Проскурина выступала с песней «Снилось мне» группы «Воскресенье».

В финале Проскурина будет соревноваться с семью оставшимися участниками «Голоса». Победителя будут выбирать зрители с помощью голосования. Финал покажут в прямом эфире Первого канала в 21.45 (мск).