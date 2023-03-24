Кемеровчанка развернула судей «Голоса», сменив интонацию в конце песни

Надежда Проскурина из Кемерова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса» и развернула троих наставников в конце песни после того, как сменила интонацию.

37-летняя кемеровчанка вышла на сцену «Голоса» с песней «Снилось мне» группы «Воскресенье». Долгое время судьи не спешили поворачиваться к участнице.

На последнем припеве на слова «Сохранить пытаясь тишину» Проскурина сменила интонацию. Полина Гагарина и Баста в этот момент одновременно нажали на красные кнопки, а следом к ним присоединился Антон Беляев.

«Мне нужен бриллиант, идите ко мне. <…> Нет слов, выберите меня, я никого так не просила», сказала участнице Гагарина. Девушка недолго колебалась и выбрала ее команду.