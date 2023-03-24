НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кемеровчанка развернула судей «Голоса», сменив интонацию в конце песни

Источник:
Sibnet.ru
295 1
Фото: © соцсети Надежды Проскуриной

Надежда Проскурина из Кемерова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса» и развернула троих наставников в конце песни после того, как сменила интонацию.

37-летняя кемеровчанка вышла на сцену «Голоса» с песней «Снилось мне» группы «Воскресенье». Долгое время судьи не спешили поворачиваться к участнице.

На последнем припеве на слова «Сохранить пытаясь тишину» Проскурина сменила интонацию. Полина Гагарина и Баста в этот момент одновременно нажали на красные кнопки, а следом к ним присоединился Антон Беляев.

«Мне нужен бриллиант, идите ко мне. <…> Нет слов, выберите меня, я никого так не просила», сказала участнице Гагарина. Девушка недолго колебалась и выбрала ее команду.

Еще по теме
Участница «Голоса» воспользовалась Гагариной и ушла к Басте
Стали известны новые участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились первые кадры со съемок пятого сезона «Ольги»
Александр Шепс стал участником проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Иран определил стоимость автомобилей для России
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
42
Медведев назвал Украину частью России
39
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
35
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»
31
Путин и Си Цзиньпина тет‑а‑тет проговорили 4,5 часа