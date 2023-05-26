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Ваня Дмитриенко перепел песню «Школьная пора»

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой певец Ваня Дмитриенко перепел для выпускников хит Татьяны Овсиенко «Школьная пора».

Кавер на песню «Школьная пора» Дмитриенко выпустил в рамках одноименного челленджа во «ВКонтакте», где пользователи соцсети выкладывают школьные фотографии под этот трек.

В челлендже «Школьная пора» приняли участие не только обычные школьники, но взрослые и знаменитые личности. Например, своими фотографиями из детства и юности поделилась блогер Настя Ивлеева.

Сам Ваня Дмитриенко тоже недавний школьник. Он доучился до девятого класса, а потом поступил в колледж Московского финансово-юридического университета.

Артисту сейчас всего 17 лет. А прославился он в 15, когда выпустил песню «Венера-Юпитер» в 2020 году.

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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...