Отношения с зеками: зачем становятся «заочницами»?

Одинокие женщины находят мужчин в колониях и пытаются строить отношения. Таких называют «ждули» или «заочницы». Каким способом происходят такие знакомства и почему феномен «заочниц» так распространен?

В российских колониях около 400 тысяч заключенных, из них почти 90% — мужчины. Им одиноко, не хватает денег, чтобы отовариваться в местном магазине, нет бытовых вещей. А чтобы их получить, нужен человек на воле. Самый простой вариант — найти «заочницу».

Как знакомятся с зэками

Вариантов много, если раньше объявления о знакомствах появлялись в газетах, то теперь все перетекло в интернет. Есть специализированные сайты для знакомств с людьми из мест лишения свободы, например, «Близкая душа». Там мужчины размещают анкеты с фотографиями.

Активно осужденные общаются во «ВКонтакте». Часто они знакомятся с девушками, а позднее говорят, что находятся в колонии. Есть и специальные группы, где женщины ищут себе партнеров из МЛС (мест лишения свободы). Объявления в таких группах оставляют и женщины, и зэки.

В своих объявлениях мужчины стараются разными способами завлечь дам. Один из вариантов — написать необычное, стебное объявление, которое оценят женщины с чувством юмора. Это шанс выделиться на фоне других кандидатов и представить себя интеллектуалом и веселым человеком.

«Хочу познакомиться с девушкой с тембром голоса не ниже сопрано двух октав, говорящую со скоростью не меньше 200 слов в минуту, с постоянными "головными болями", не знакомую с такими бредовыми понятиями как эпиляция, лифтинг и стринги, и, конечно же, знающую всех участников "Дом-2" по именам», — пишет 39-летний сиделец на сайте «Близкая душа».

«Веселый, техничный, эротичный! Нужен кому?», — ищет спутницу другой.

Еще один парень «ВКонтакте» публикует огромное и заумное философское послание:

Фото: © группа «ВКонтакте»

Есть и другой тип объявлений. Более душевное, романтичное послание, с надеждой эмоционально зацепить будущую спутницу. Так мужчины разрушают стереотип о том, что за решеткой сидят жестокие люди. На контрасте мужчина выглядит как герой из боевика — неправильный, но нежный.

«Простой, спокойный, порядочный, добродушный мужчина. Серьезные отношения для создания семьи. Женщину, с которой наше счастье будет настоящим, дом — теплым, а любовь — взаимной. Быть вместе, и в горе, и в радости. Осталось сидеть 11 месяцев», — такое сообщение написал в группе «ВКонтакте» один из осужденных (авторские орфография и пунктуация сохранены).

В другом объявлении мужчина сразу настраивает женщину на романтичное и душевное общение: «Привет, та любимая и единственная в возрасте до 35 лет! Меня зовут Михаил, мне 34 года. Познакомлюсь с красивой, стройной леди. Конец срока в 2026 году».

Нередко мужчины звонят на случайные номера. Ухажер говорит, что ошибся номером и спрашивает, почему у женщины такой грустный голос, пытаясь наладить контакт.

Как зэки влюбляют в себя женщин

Сначала отношения с осужденным строятся на переписке, бесконечных телефонных разговорах, иногда на видеозвонках.

Мужчина окружают женщину заботой, говорит о любви и серьезных намерениях. Для нее на контрасте с другими отношениями это выглядит настоящей любовью.

«Лучше сосредоточить усилия на более глупых женщинах, которые не задают много вопросов, а сразу пишут стихи и клянутся в вечной любви, хотя они знают о предмете своих чувств лишь по одному абзацу. Такие романтичные натуры — легкая добыча. Им не сложно мозги пудрить», — писал осужденный в газете «За решеткой».

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Осужденные часто делятся друг с другом, показывают переписку и фотографии женщин, могут вместе обсуждать «ждуль», обмениваться опытом обольщения.

После этапа переписки у пары могут проходить краткосрочные свидание до четырех часов в присутствии сотрудника колонии.

После заключения официального брака в колонии разрешают длительные уединенные свидания до пяти суток. Там изголодавшийся по женщинам партнер показывает таланты в постели, что тоже подкупает некоторых дам.

Какие женщины становятся заочницами

«Некоторым такое положение дел позволяет почувствовать себя более свободно. Он там не изменяет, не пьет, за ним присматривают. Женщины у нас травмированные, они устали от проблем из-за мужчин, а тут и муж вроде есть, и ребенок может быть — зачать его можно и на длительном свидании», — цитирует Forbes правозащитницу Еву Меркачеву.

Социолог Елена Омельченко назвала несколько факторов, мотивирующих женщин знакомиться с такими кавалерами. Некоторым дамам может быть трудно общаться лично, поэтому они предпочитают заочные знакомства.

Кроме того, женщины могут следовать примеру из своей семьи или подруг, которые общались с осужденными.

Также существуют стимулы, связанные желанием войти в криминальную среду или ее романтизацией, когда некоторым женщинам просто интересно стать частью тюремной культуры и узнать о ней больше.

Обычно это женщины с низкой самооценкой и, возможно, нарушенной психикой. Постоянное ожидание позволяет придумывать собственную реальность, а не искать способы решить существующие проблемы.

«Плюс платонические чувства к созданному образу запускают все биологические процессы в организме женщины — мозгу не важно, реальный это объект или вымышленный, — она переживает любовь со всеми ее внешними проявлениями», — прокомментировал Sibnet.ru кандидат психологических наук Валерий Гут.

По его словам, периодические письма, редкие встречи только подогревают чувства.

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Отношения осужденного и «ждули» эксперт оценивает с точки зрения «Треугольника Карпмана». В нем задействованы «спасатель», «преследователь» и «жертва». Каждый в этом треугольнике выполняет роль, проживая собственные травмы или психологические установки.

Если женщина в обычной жизни чувствует себя жертвой, то в отношениях с заключенным она имеет возможность выйти из этой роли и стать Спасателем.

«Психика тех, кто готов на отношения с заключенными, стремится скрыть все, что заставляет чувствовать себя неуверенно, и подменяет реальность. В своих фантазиях женщина рисует идеальный образ, гармоничные отношения, верит в то, что все может быть по-другому. А на самом деле усугубляет свою роль жертвы», — отметил эксперт.

Какой итог отношений?

Когда мужчина выходит на свободу, отношения с «заочницей» часто заканчиваются, даже если во время отбывания срока они заключили официальный брак. Наступает разочарование, часто партнер оказывается не таким, каким рисовался в письмах и разговорах.

После долгой отсидки мужчина не может решать элементарные бытовые вопросы и становится иждивенцем.

Нередко вернувшиеся мужчины начинают вести себя неадекватно: скандалят, бьют, унижают спутниц.

«Вместо того, чтобы переучить заключенных и потом адаптировать к новой жизни, с ними в колониях обращаются так, что уровень агрессии у них только повышается. Как компенсировать это унижение? Надо прессовать жену: "Если я ее бью, и она мне подчиняется, значит я чего-то стою"», — пояснила Меркачева.

Бывают случаи, когда такие сидельцы в приступе агрессии, под алкоголем убивают подруг. И возвращаются за решетку. После чего легко могут начать отношения с новой «ждулей».