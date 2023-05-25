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Лукашенко раскрыл историческую роль кухни Путина

Источник:
ТАСС
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Евразийский формат интеграции в виде ЕАЭС начал формироваться «на кухне у президента России Владимира Путина», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«ЕАЭС нынешний начинался на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хороший. Я помню, когда он пригласил нас домой», — сказал Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

Президент Белоруссии отметил, что на тот момент с постсоветскими странами была Украина, в обсуждении союза участвовал бывший лидер этой страны Леонид Кучма, однако в определенный момент Киев отстранился от процесса.

Лукашенко также отметил заслугу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который держал коллег в рамках экономического союза, тогда как Москва продвигала военно-политический характер ЕАЭС.

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Политика #Мир
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